إصابة 4 أشخاص باختناقات أثناء أعمال صيانة بمنطقة أسيوط البترولية

أسيوط ـ محمود عجمي

أصيب 4 أشخاص باختناق جراء حريق اندلع قبل قليل فى خط غاز بمنطقة أسيوط البترولية بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أثناء أعمال صيانة دون وقوع خسائر.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الأمن الإدارى بمنطقة أسيوط، يفيد انفجار خط بنزين أثناء القيام بأعمال صيانة للخط، مما أدى إلى اندلاع النيران وإصابة 4 أشخاص بالاختناق دون وقوع خسائر بشرية.

على الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى إلى موقع البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق دون وقوع خسائر، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.