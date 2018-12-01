إصابة عامل واحتراق جهاز عرس ابنته فى حريق بمنزل ببنى سويف

أصيب مساء اليوم مصطفى محمد عبدالعظيم 54 عاما عامل يقيم قرية صفط راشين بمركز ببا جنوب بنى سويف، بسبب اندلاع حريق بمنزله جنوب بنى سويف.

انتقل المقدم مصطفى أبو طالب رئيس مباحث مركز ببا وبرفقته سيارتي إطفاء إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالى ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، وتبين من التحريات أن وراء اندلاع الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز واتت النيران على محتويات آثاث المنزل بما فيها جهاز عرس ابنة صاحب المنزل المقبلة على الزواج.