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إخلاء سبيل وائل عباس فى اتهامه ببث أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة بتدابير احترازية (تحديث)

السبت، 01 ديسمبر 2018 04:46 م
إخلاء سبيل وائل عباس فى اتهامه ببث أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة بتدابير احترازية (تحديث) حبس-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت إخلاء سبيل المدون وائل عباس، بتدابير احترازية لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

تحديث..

 

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 


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تجديد حبس وائل عباس

المدون وائل عباس

جنايات الجيزة

نشر اخبار كاذبة




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