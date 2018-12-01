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أسعار الفاكهة اليوم السبت 1-12-2018 بسوق العبور

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:28 ص
أسعار الفاكهة اليوم السبت 1-12-2018 بسوق العبور فاكهة _ أرشيفية
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استقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت 1-12-2018 بسوق العبور وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمى، حيث بلغ سعر البرتقال البلدى بين 3 و 4.5 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال السكرى بين 3 و5 جنيهات، وسعر برتقال أبو سرة بين 2.5 و4 جنيهات وسعر اليوسفى بين 2 و4 جنيه.

وسجل سعر كيلو التين البرشومى بين 5 و10 جنيهات، والعنب الأحمر الرومى بين 3 و5 جنيهات، وسعر الجريب فروت بين 4 و6 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 4 إلى 8 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 - 10 جنيهات للكيلو، وسعر الكاكا بلغ من 5-12جنيها، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها، وبلغ سعر الموز البلدى من 4 -4 جنيها والمستورد 25 جنيها.


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