أسعار الذهب اليوم السبت 1-12-2018 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 1-12-2018 فى سوق الصاغة، وذلك فى ظل استقرار سعر أوقية الذهب عالميا مسجلة 1224 دولار عقب تعافى ملحوظ للذهب العالمى فى ختام تعاملات يوم الخميس.

ونقدم سعر الذهب اليوم فى مصر لعيار 21 سجل 611 جنيها للجرام وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة المصرى والذى يزداد الطلب عليه فى المواسم والأعياد والمناسبات.

أصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 523.70 جنيه

عيار 21 : 611 جنيها

عيار 24 : 698.98 جنيه

الجنيه الذهب : 4888 جنيها

السعر العالمى : 1224 دولار





الذهب اليوم



أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلى مصحوبا بسعر كافة الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

تفاوت سعر الذهب



أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى، ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.

أما فيما يتعلق بمصنعية جرام الذهب فهى تختلف بصورة ملحوظة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بعد إضافة المصنعية بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.