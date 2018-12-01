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أسعار الخضروات اليوم السبت 1-12-2018 فى مصر

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:41 ص
أسعار الخضروات اليوم السبت 1-12-2018 فى مصر خضروات _ أرشيفية
كتبت أسماء أمين
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استقرت أسعار الطماطم فى سوق العبور اليوم السبت 1-12-2018 فى حين سجلت البطاطس والكوسة ارتفاعا طفيفا، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات أمس الجمعة.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 إلى 4.25 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 6.5 جنيه للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت  أسعار الكوسة ما بين 4 - 6.5 جنيه للكيلو، ويلغ سعر الجزر ما بين 2 – 4 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 - 9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات للكيلو.


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