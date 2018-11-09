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9 آلاف راكب يغادرون مطار القاهرة على متن 110 رحلة تابعة لمصر للطيران

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:55 م
9 آلاف راكب يغادرون مطار القاهرة على متن 110 رحلة تابعة لمصر للطيران مطار القاهرة الدولى
كتب - محمد طنطاوى
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سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران ،  اليوم الجمعة 110 رحلة جوية داخلية ودولية وتجارية من مطار القاهرة الدولي  ، متجهة الى المطارات والمدن العالمية والعواصم العربية والمدن السياحية المصرية وعلى متنها نحو 9 آلاف راكب.  
 
وسيرت الشركة 38 رحلة جوية الى المطارات والمدن السياحية والاثرية المصرية لنقل  نحو 3 آلاف سائح سائح مصري وأجنبي مع بداية الموسم الشتوي حيث تسير مصر للطيران رحلات منتظمة الى الاقصر واسوان وابو سمبل وشرم الشيخ والغردقة ضمن خطة ترويج السياحة الداخلية. 
 
وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 
 
 
 
 
 

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