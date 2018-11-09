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وزير الإعلام اليمنى: الجيش مدعوما بالتحالف يسيطر على مواقع مهمة بالحديدة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:00 م
وزير الإعلام اليمنى: الجيش مدعوما بالتحالف يسيطر على مواقع مهمة بالحديدة وزير الاعلام اليمنى
إيمان حنا
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أكد وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، أن قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى نجحت فى إحراز تقدم كبير فى الحديدة اليوم حيث سيطرت على مستشفى 22 مايو بالمحافظة، ووصلت إلى مبنى الجوازات قبل جولة يمن موبايل، وإلى شارع التسعين بالقرب من مدينة المنصرى السكنية.

 

وأضاف الأريانى، على حسابه الشخصى بتويتر، أن هناك اشتباكات حول هيئة تطوير تهامة من اتجاه الساحل الغربى.

 

واندلعت اشتباكات عنيفة قرب جامعة الحديدة، تخللها قصف مدفعي للحوثيين على عدة أحياء سكنية في مناطق الخمسين والمطاحن وغرب المطار، كما تجددت المواجهات في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، إذ يسعى الحوثيون إلى قطع الطريق الساحلي الذي تمر عبره تعزيزات القوات اليمنية المشتركة.

 

وتجددت المواجهات في بعض الأحياء الشرقية بالمدينة ، بعد ساعات من الاشتباكات المتقطعة في شارع الخمسين وفي محيط جامعة الحديدة والمدخل الشرقي للمدينة.

 

وكانت طائرات التحالف العربى قد شنت غارات على مواقع للمتمردين الحوثيين في مدينة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، في وقت اندلعت فيه اشتباكات ميدانية عنيفة بين الميليشيات الموالية لإيران وقوات دعم الشرعية.


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