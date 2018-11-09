وزيرة الهجرة تهنئ مصريين اثنين فازا فى انتخابات حزب المحافظين بكندا

كتب محمود راغب

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورهاني توفيليس لفوزه في انتخابات حزب المحافطين بكندا، وترشحه رسميا للانتخابات الفيدرالية لعام 2019، وذلك عن دائرة Mississauga-Erin Mills، وكذلك مريم إسحق لترشحها لخوض الانتخابات الفيدرالية عن حزب المحافظين عن دائرة Pierrefonds-Dollard في مدينة كيبك.

من جانبها، أجرت وزيرة الهجرة اتصالاً هاتفيًا بالدكتور هانى توفيليس، أعربت خلالها عن امتنانها لفوزه في انتخابات حزب المحافطين، وترشحه رسميًا للانتخابات الفيدرالية لعام 2019، مؤكدة دعم الوزارة الكامل له لما يمثله من صوت مصري وعربي هام داخل البرلمان الكندي الذي يمتاز بالتعددية والتنوع الفكري.

وقالت الوزيرة إن"توفيليس"، ومريم إسحق، مثال حي لكل مصري بالخارج يحقق نجاحات على المستوى السياسي والشعبي، ما يؤكد أهمية العنصر البشري المصري ودوره الفاعل في تلك المجتمعات، ومدى تواجده على الأرض وتأثيره في الدائرة المحيطة به واكتسابه لثقة الحميع من حوله. كما أعربت وزيرة الهجرة عن تمنياتها لهما بكل التوفيق والسداد وتحقيق مزيد من النجاح خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الدكتور هاني توفيليس عن مدى فخره بكونه مصري يعتز بوطنه، وقال إنه يهدي هذا الفوز إلى مصر عرفانًا بالجميل، مؤكدًا أن ما تلقاه من تربية وتعليم وكل ما وصل إليه من نجاح وتقدم بفضل الوطن الأم مصر.

كما توجه توفيليس بالتهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على النجاح الباهر الذي حققه منتدى شباب العالم، والذي أصبح أكبر حدث دولي يجمع الشباب من مختلف الأنحاء على أرض مصر الحبيبة لعرض أفكارهم والاستماع إلى آرائهم والتبادل الثقافات المختلفة معهم. وجدير بالذكر أن الدكتور هاني توفيليس تخرج من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة عام 1982 ثم هاجر إلى كندا عام 1990 وعمل هناك في حزب المحافظين.