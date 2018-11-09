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وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان التحضيرات لجولة آلية الحوار الاستراتيجى

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:10 م
وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان التحضيرات لجولة آلية الحوار الاستراتيجى وزيرا خارجية مصر وأمريكا
كتب : أحمد جمعة
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تلقى سامح شكري وزير الخارجية، مساء أمس الخميس، اتصالاً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين فى شأن مجمل وتطورات الأوضاع فى المنطقة، والتباحُث حول الأوضاع الثنائية.

وصرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيريّن تناولا أهمية مواصلة الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التطرُّق لبدء التحضيرات لعقد اجتماعات بين وزيرى دفاع وخارجية البلديّن وفقاً لصيغة ٢+٢، وجولة آلية الحوار الاستراتيجى، وذلك فى إطار تدعيم العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة.

وأضاف حافظ أن الوزيرين تبادلا الرؤي حول مستجدات الأوضاع في المنطقة؛ كما اتفقا على تكثيف التواصل خلال المرحلة القادمة بغية التشاور بشأن القضايا الإقليمية والتحديات التى تواجه استقرار الشرق الأوسط.

 


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