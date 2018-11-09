هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كتب محمد تهامى زكى

أعرب الهولندى أرثر جوباك، الرئيس التنفيذى لشركة AlphaGamma، عن مشاركته فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، متمنيًا أن يشارك العام المقبل بصفته متحدثًا.

وقال أرثر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم اختياره لتمثيل هولندا فى المنتدى العالمى، مؤكدًا: "استمتعت بمقابلة عدد كبير من الشباب المتحمسين والملهمين والنشطين، وأريد الانضمام إلى المنتدى فى العام المقبل كمتحدث".

وأضاف أرثر: "هذه هى المرة الأولى التى أزور فيها مصر، وأرى أن هذا البلد لديه الكثير من الإمكانيات والأمل، لأن أكثر من 60% من السكان هم شباب يبلغ متوسط أعمارهم 29 عامًا وأصغر، وهو أكبر بكثير من معظم الدول المتقدمة".

وتابع أرثر: "أود أن أقول إن هذا المنتدى ضرورى بالتأكيد، وأمل أن يتحول إلى منصة دولية، حيث يتبادل الشباب أفكارهم لمعالجة التحديات القائمة".