هلال ربيع الأول يزين سماء الوطن العربى اليوم ويرى بالعين المجردة

يرصد مساء اليوم الجمعة 9 نوفمبر 2018 هلال شهر ربيع الأول الصغير فى سماء الأفق الغربى للسماء، لتزين سماء الوطن العربى .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بالنسبة للقاطنين فى النصف الشمالى للكرة الأرضية (شمال خط الاستواء)، سيكون هلال القمر مائل إلى جانب موقع غروب الشمس، وذلك بسبب أننا الآن فى الخريف، حيث يقع القمر إلى جوار الشمس وليس فوقها، كما هو الحال الآن فى النصف الجنوبى، حيث فصل الربيع هناك.

وتابعت: سيكون صعب رؤية هلال القمر فى آسيا، ولكن الرؤية تتحسن بالاتجاه غربًا فى أوروبا الغربية وإفريقيا، حيث سيكون القمر بعمر حوالى يوم واحد، وفى ذلك الجزء من العالم فإن القمر سيغرب بعد أقل من ساعة بعد غروب الشمس.

أما بالنسبة لأمريكا الشمالية والجنوبية سيكون عمر القمر أكثر من يوم واحد وبالتالى من الأسهل رصده، ومع ذلك فإن زاوية مسار الشمس الخريفية ستبقى القمر منخفضًا فى سماء الأفق الغربى.