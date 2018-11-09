ننشر صور تشميع مركزى الوزير والكوثر للدروس الخصوصية بعد نصبهما على الطلاب

كتب محمود طه حسين

ينشر "اليوم السابع" صور تشميع أعضاء الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سنترى الوزير والكوثر بدار السلام لنصبهما على طلاب الثانوى العام، وقبول طلاب من الصف الأول الثانوى حتى الثانوية العامة دون ترخيص مقابل مبالغ مالية بالاتفاق مع مدرسة خاصة بالسلام لتسجيل الطلاب مقابل مبلغ مالى أيضًا للمدرسة.

وشارك فى الحملة عدد من الأعضاء هم؛: مدحت تمساح وأحمد عبد المنعم ومصطفى خليل وحسن محمد وكيل إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، ومسئولا الغلق بحى دار السلام أحمد إبراهيم ومحمد محمد الشحات.