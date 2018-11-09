video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نقيب العلميين: 43 مليار دولار قيمة الأجهزة البحثية المُعطلة بالكليات العملية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:00 ص
نقيب العلميين: 43 مليار دولار قيمة الأجهزة البحثية المُعطلة بالكليات العملية معامل - أرشيفية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن الكليات العملية بها أجهزة بحثية معطلة تقدر قيمتها بحوالى 43 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تلك الأجهزة يتم دفع مبالغ كبيرة بها لتوفيرها للكليات، وفى حال تعطلها يتم شراء بديل جديد لها، موضحًا أن النقابة أسست لشركة ملكًا لها، للتعامل مع تلك الأجهزة وإصلاحها.

 

وأوضح المليجى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم أجروا زيارات لـ12 جامعة لاستلام الأجهزة المعطلة بها، موضحًا أنه تم إصلاح أجهزة تقدر قيمتها بـ15 مليون جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن العائد من تلك الشركة سيساهم فى زيادة المعاشات للأعضاء، بالإضافة إلى شركة النقابة للاستكشاف والتعدين والتصنيع، والتى ستحل محل الشركات الأجنبية العاملة فى مجال الاستكشاف فى مصر.

 

وأكد نقيب العلميين، أن إقرار التعديلات التى اقترحتها النقابة على قانونها، تعيد تحصيل الدمغات المتوقفة، مما سيتيح الفرصة لزيادة المعاشات، بجانب العائد من إجراء بعض المشروعات الخدمية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول احتفالية "التميز فى النشر الدولى"

مستشار وزير التعليم العالى: مرتكبو الشغب فى المباريات مندسين غرضهم إفساد الحياة.. الحوار مع الشباب يجعلهم يواجهون الشائعات باقتناع.. ويكشف: طورنا معهد إعداد القادة بـ30 مليون جنيه من تبرعات رجال الأعمال

التعليم العالى: تقدم ملحوظ ببعض الجامعات بتصنيف التايمز البريطانى

وزير التعليم العالى: أكثر من 600 عارض يشاركون بمعرض القاهرة للابتكار

نقابة العلميين

نقيب العلميين

قانون نقابة العلميين

الكليات العملية

أجهزة بحثية

الاجهزة البحثية

الجامعات




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

الموقع الرسمى للأهلى يتعرض لقرصنة بإعلان انتصار الترجى

الموقع الرسمى للأهلى يتعرض لقرصنة بإعلان انتصار الترجى

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

تعرف على سبب غياب نجلاء فتحى عن عزاء زوجها حمدى قنديل

تعرف على سبب غياب نجلاء فتحى عن عزاء زوجها حمدى قنديل

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة