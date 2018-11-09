نقيب العلميين: 43 مليار دولار قيمة الأجهزة البحثية المُعطلة بالكليات العملية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن الكليات العملية بها أجهزة بحثية معطلة تقدر قيمتها بحوالى 43 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تلك الأجهزة يتم دفع مبالغ كبيرة بها لتوفيرها للكليات، وفى حال تعطلها يتم شراء بديل جديد لها، موضحًا أن النقابة أسست لشركة ملكًا لها، للتعامل مع تلك الأجهزة وإصلاحها.

وأوضح المليجى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم أجروا زيارات لـ12 جامعة لاستلام الأجهزة المعطلة بها، موضحًا أنه تم إصلاح أجهزة تقدر قيمتها بـ15 مليون جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن العائد من تلك الشركة سيساهم فى زيادة المعاشات للأعضاء، بالإضافة إلى شركة النقابة للاستكشاف والتعدين والتصنيع، والتى ستحل محل الشركات الأجنبية العاملة فى مجال الاستكشاف فى مصر.

وأكد نقيب العلميين، أن إقرار التعديلات التى اقترحتها النقابة على قانونها، تعيد تحصيل الدمغات المتوقفة، مما سيتيح الفرصة لزيادة المعاشات، بجانب العائد من إجراء بعض المشروعات الخدمية.