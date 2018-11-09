موسكو تستدعى السفير النمساوى على خلفية قضية تجسس

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أعلنت الخارجية الروسية اليوم الجمعة أنها استدعت سفير النمسا لدى موسكو يوهانيس أيجنير على خلفية اعتقال عقيد نمساوى سابق بشبهة التجسس لصالح روسيا.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم ) أن جاء هذا الإجراء عقب قيام السلطات النمساوية باستدعاء القائم بأعمال السفير الروسى لدى فيينا إلى وزارة خارجيتها، مضيفة أن مستشار النمسا سيباستيان كورتس طالب موسكو بتقديم "معلومات شفافة" بشأن هذه القضية.



كما أعلن كورتس أن وزيرة الخارجية كارين كنايسل ألغت زيارة لها إلى العاصمة الروسية كانت مقررة فى مطلع ديسمبر المقبل، مضيفا أن بلاده ستحدد الخطوات التالية بعد التشاور مع الشركاء الأوروبيين .. حيث إن الضابط المعتقل استمر بالتعاون مع الاستخبارات الروسية، حتى عام 2018.



من جانبه أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية، بأن "مكتب مكافحة التجسس العسكرى تمكن بالتعاون مع هيئات أجنبية، من الكشف عن حالة تجسس.



وأشار إلى أن الضابط النمساوى المتقاعد قام بالتجسس من تسعينيات القرن الماضي، وسلم المعلومات للجانب الروسى .. وأكد الممثل، رفع دعوى قضائية ضد الضابط السابق.