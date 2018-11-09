video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تستدعى السفير النمساوى على خلفية قضية تجسس

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:48 م
موسكو تستدعى السفير النمساوى على خلفية قضية تجسس لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الجمعة أنها استدعت سفير النمسا لدى موسكو يوهانيس أيجنير على خلفية اعتقال عقيد نمساوى سابق بشبهة التجسس لصالح روسيا.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم ) أن جاء هذا الإجراء عقب قيام السلطات النمساوية باستدعاء القائم بأعمال السفير الروسى لدى فيينا إلى وزارة خارجيتها، مضيفة أن مستشار النمسا سيباستيان كورتس طالب موسكو بتقديم "معلومات شفافة" بشأن هذه القضية.

كما أعلن كورتس أن وزيرة الخارجية كارين كنايسل ألغت زيارة لها إلى العاصمة الروسية كانت مقررة فى مطلع ديسمبر المقبل، مضيفا أن بلاده ستحدد الخطوات التالية بعد التشاور مع الشركاء الأوروبيين .. حيث إن الضابط المعتقل استمر بالتعاون مع الاستخبارات الروسية، حتى عام 2018.

من جانبه أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية، بأن "مكتب مكافحة التجسس العسكرى تمكن بالتعاون مع هيئات أجنبية، من الكشف عن حالة تجسس. 

وأشار إلى أن الضابط النمساوى المتقاعد قام بالتجسس من تسعينيات القرن الماضي، وسلم المعلومات للجانب الروسى .. وأكد الممثل، رفع دعوى قضائية ضد الضابط السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا وكازاخستان تعتزمان إنشاء مشروع مشترك لإنتاج طائرات "إيل-103"

النمسا تشتبه فى تجسس ضابطا لصالح روسيا لعقود

ريابكوف: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تغير مسار روسيا

شاهد كيف ساندت روسيا الجيش السورى فى عملية تحرير مختطفى "السويداء" من داعش

روسيا تدعو مجلس الأمن للاجتماع لبحث العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية

لافروف

روسيا

أخبار روسيا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة