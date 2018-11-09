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مكافحة المخدرات تسقط 3 أشخاص بحوزتهم كيلو حشيش وأفيون و200 طلقة و8 خزن بسوهاج

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:09 ص
مكافحة المخدرات تسقط 3 أشخاص بحوزتهم كيلو حشيش وأفيون و200 طلقة و8 خزن بسوهاج حشيش - صورة أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" بسوهاج من إلقاء القبض 3 أشخاص يقيمن بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، وذلك عقب قيام بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذ دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة الصعيد" بسوهاج، مفادها قيام أبو شوشه م م م  40 سنة عامل وحازم ع م م  35 سنة عامل وخالد ع م م 32 سنة عامل ويقيمون الوحلية دائرة مركز البلينا بالاتجار فـي المواد المخدرة .

 

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز البلينا مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي بسوهاج وتم ضبطهم وبحوزتهم"2" لفافة كبيرة الحجم من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الأفيون المخدر وزنت حوالي "750" جراما، كمية من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي " 500" جرام، "200" طلقة عيار 7.62 × 39 و"8" خزينة ، دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" ملك الثالث، ميزان حساس، سلاح أبيض "سكين"، "3" هواتف محمولة، مبلغ "10.650" جنيهاً.

 

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع وجار العرض على النيابة العامة.

 


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