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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 05:44 م
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 2 من القوات الهندية فى إطلاق نار من الجانب الباكستانى بكشمير

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 05:00 م
مقتل وإصابة 2 من القوات الهندية فى إطلاق نار من الجانب الباكستانى بكشمير كشمير
أ ش أ
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أعلن مسئولون بالهند، اليوم الجمعة، مقتل أحد أفراد قوات حرس الحدود، وإصابة آخر إثر إطلاق القوات الباكستانية النار على مواقع هندية على طول خط المراقبة فى مقاطعة راجوري، بالشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ذكرت ذلك قناة "إنديا تى في" الهندية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يذكر أن إقليم كشمير متنازع عليه بين البلدين منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، ليصبح هناك شطران أحدهما هندى باسم ولاية جامو وكشمير، وآخر باكستانى باسم آزاد جامو وكشمير.

 

 


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