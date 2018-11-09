مصر تفوز بالمركز الأول والدرع الذهبى فى مسابقة المنظمة الإفريقية للإدارة

كتب مصطفى عبد التواب

فازت مصر ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالمركز الأول والدرع الذهبى لمشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات" الذى تشرف عليه وزارة التخطيط، وذلك فى مسابقة الابتكار الإدارى التى نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، خلال فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة.



جائزة المركز الأول

وعقدت المسابقة فى مدينة جابرونى عاصمة بوتسوانا خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر الجارى تحت عنوان "الابتكار فى الإدارة العامة"، حيث مثل وزارة التخطيط وفدا برئاسة المهندس غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، وعضوية كل من هيثم دياب، نائب مدير مكتب التعاون الدولى، محمود جلال، مدير مشروع ميكنة مكاتب الصحة.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن هذه الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية على كافة المستويات وفى جميع المجالات، وتتويجاً لاهتمام الدولة المصرية بإبراز الإنجازات والنجاحات المحرزة وطنياً فى مجال النهوض بالإصلاح الإدارى واعتماد البرامج التى تهدف إلى تعزيز كفاءة اتخاذ القرارات.

وأضافت هالة السعيد، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن منظومة المواليد والوفيات ينتج عنها ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات على مستوى كل قرية بالجمهورية، ما يوفر قاعدة كافية من البيانات لمتخذى القرار، مشيرة إلى أن منظومة المواليد والوفيات من شأنها التأثير فى مجال العمل التطبيقى وتنقية الدعم والاستحداث والاستبعاد، كالمساهمة فى تحديد المدارس وعدد الفصول المراد إنشائها.

ولفتت إلى أن قاعدة بيانات الوفيات مفيدة كذلك فيما يخص الخريطة الصحية على مستوى الجمهورية من حيث تحديد أسباب الوفاة والأمراض المؤدية لها، بالإضافة إلى الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، الأمر الذى يسهم فى تمكين متخذ القرار كذلك فى هذا الحال من تحديد الطرق المسببة للحوادث، فضلا عن إمكانية حصر المستبعدين من بطاقات التموين من خلال تحديد الوفيات والمواليد، مما يسمح بترشيد النفقات.

ومن جانبها قالت المهندس غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إنها تلقت إشادة كبيرة من لجنة الحكام والمنظمة الإفريقية بكفاءة منظومة تسجيل المواليد والوفيات وتعدد المجالات المرتبطة بها، موضحة أنه أبدت عدداً من الدول الإفريقية رغبتها فى نقل التجربة المصرية إليها فى هذا الخصوص، وهو ما لاقى ترحيباً من قبل وزارة التخطيط.

أكدت غادة لبيب أن الوفد المصرى قام بعرض تفاصيل المشروع على لجنة حكام المسابقة يوم 5 نوفمبر، واستكمل العرض على المؤتمر العام يوم 8 نوفمبر، حيث اشتمل العرض على كافة تفاصيل تصميم النظام ومكوناته، ودوره فى ربط جميع مكاتب الصحة المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية بجميع الجهات الحكومية من خلال منصة الكترونية منشأة داخل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وكذا دور المنظومة فى دعم تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وتوفير المعلومات والإحصاءات اللازمة لاتخاذ قرارات التخطيط الدقيق والفعال، فضلاً عن ربطه بالساعة السكانية اللحظية لجمهورية مصر العربية، والخريطة الصحية، ولوحة المؤشرات الديمغرافية الخاصة بالمواليد والوفيات.

الجدير بالذكر أنه تقدم للجائزة 43 مشروعاً من كافة أنحاء القارة الإفريقية، وتم ترشيح أفضل خمس مشروعات للمرحلة النهائية، منهم المشروع المصرى الذى فاز بالمركز الأول وتسلم جائزته من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية البوتسوانى، الذى سلم كذلك جائزة المركز الثانى لرواندا والثالث لمورشيوس والرابع لجنوب أفريقيا، خلال احتفالية شارك بها وزراء من حكومة بوتسوانا ورؤساء الوفود الإفريفية المشاركة بالمؤتمر، وكذلك رئيس وسكرتير عام المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، بالإضافة إلى أكثر من 500 خبير من 37 دولة إفريقية ومنظمة دولية وإقليمية.