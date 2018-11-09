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خالد صلاح
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مصر تدين التفجير الإرهابى فى مدينة الموصل العراقية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:08 ص
مصر تدين التفجير الإرهابى فى مدينة الموصل العراقية جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
القاهرة ا ش ا
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أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، الخميس، التفجير الإرهابى الذى وقع قرب أحد المطاعم فى مدينة الموصل العراقية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وأعرب البيان عن خالص التعازى لأسر الضحايا الأبرياء وللشعب والحكومة العراقية الشقيقين، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا تضامُن مصر الكامل ووقوفها مع العراق الشقيق فى كل ما يحقق الأمن والاستقرار.

كما جدد البيان مطالبة مصر بضرورة تكاتُف الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتجفيف منابع تمويله وإمداداته، والتصدى للفكر المتطرف الذى يزكيه.

 


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