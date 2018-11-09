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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:28 م
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مسئول أممى يزور صنعاء قريبا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:05 م
مسئول أممى يزور صنعاء قريبا بن مبارك ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة
إيمان حنا
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بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور أحمد بن مبارك اليوم مع مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أندرو غليمور السبل الكفيلة بتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان في اليمن والوسائل المتاحة لحماية جميع المواطنين من الانتهاكات التي يتعرضون لها في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية.

وجرى مناقشة الترتيبات الجارية لزيارة غليمور إلى اليمن في نهاية الشهر الجاري والتي ‏ستشمل العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء.

وأكد الدكتور بن مبارك على أهمية أن تشمل الزيارة محافظات أخرى وعلى رأسها محافظة تعز للاطلاع عن كثب على حجم الإنتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي في المدينة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى محافظات حضرموت ومأرب للاطلاع على الأوضاع في المحافظتين وجهود الحكومة المبذولة لتعزيز حماية حقوق الانسان وتيسير عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان.

كما أكد استعداد الحكومة الدائم للانخراط في أي مفاوضات سلام قادمة تتخذ من المرجعيات الثلاث المتفق عليها مرجعيات أساسية للحوار.


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