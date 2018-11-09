مدبولى يستعرض مخطط تطوير منطقة المواردى بالسيدة زينب ويكلف ببدء التنفيذ

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض مخطط مشروع تطوير منطقة المواردى، بحى السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، والمهندس محمد الخطيب، استشارى المشروع، وكلَّف الدكتور مدبولى بالبدء فى تنفيذ أعمال التطوير على الفور.

وقال الدكتور عاصم الجزار: "تبلغ مساحة منطقة المواردى بحى السيدة زينب، حوالى 3.35 فدان، وتندرج تحت درجة الخطورة الثانية، مشيراً إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، لتطوير المنطقة، وتم إعداد المخطط، وسنبدأ تنفيذه على الفور".

وقدم المهندس محمد الخطيب، استشارى المشروع، عرضاً عن مخطط التطوير، موضحاً أن حى السيدة زينب، مكان يجمع بين التراث المادي (العمارة الإسلامية التاريخية - الحرف التقليدية) وغير المادي (الإنشاد الديني - حلقات الذكر الصوفية - المطاعم التقليدية التي تقدم المطبخ المصري) للقاهرة، كما عرض المهندس محمد الخطيب، التصميمات المختلفة للمشروع، ومكوناته، واستخداماته المتنوعة".

وأضاف: يهدف مشروع التطوير لخلق مزار سياحي، يقدم التاريخ، والعمارة، والحرف اليدوية، والفنون، والإنشاد الديني، وأنشطة احتفالية وثقافية، والمأكولات الشعبية، بحي السيدة زينب، في تجربة مصرية خالصة، مع ربطها بجولات سياحية بالمنطقة التاريخية بالسيدة زينب، كما يهدف أيضاً إلى تأكيد الوظيفة التجارية للمنطقة، وإنشاء مركز تجاري حرفي، ومجموعة مطاعم ومقاهى، تتناسب مع الطابع المعماري للمنطقة، وتوفير ساحات للأنشطة المفتوحة والاحتفالية والثقافية، لممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والحرفية، وتوفير مناطق انتظار سيارات تحت الأرض، تسع لحوالي 600 سيارة، لخدمة المشروع ومحطة المترو وسكان المنطقة ومرتاديها، وتحسين الطابع العمراني المحيط بالموقع، وتحسين الوصول من خلال إيجاد حلول مرورية تربطها بالمناطق المحيطة.