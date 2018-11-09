محافظ سوهاج يوجه بالدفع بأتوبيس نهرى لنقل المواطنين لجزيرة الخزاندرية

وجه الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج بالدفع بالاتوبيس النهرى الخاص بالمحافظه للعمل بمدينة طهطا لنقل المواطنين من وإلى جزيرة الخزندارية، لحين انتهاء النيابة من اعمال فحص واقعة كسر الباب الخاص بعبارة نقل الأهالى العاملة ، وذلك تيسيرا على المواطنين.

كان المحافظ قد انتقل إلي قرية الخازندارية بطهطا للإطمئنان علي سلامة المواطنين اثر حادث تدافع الأهالي علي سطح العبارة النيلية بالمرسي والذى لم ينتج عنه اية أضرار وتم الاستعانة باللنشات الخاصة بالأهالي لسهولة نقل الأفرد واستخدام كوبري طما العلوي إلي مدينة طهطا ، وتم اليوم الدفع بالاتوبيس النهرى الخاص بالمحافظة للمساهمة فى نقل المواطنين لحين انتهاء فحص النيابة واجراء اعمال الصيانه والإصلاح اللازمة.

يذكر أن احدي العبارات بناحية قرية الخازندارية بطهطا كانت تقل بعض الأهالي وحدث تدافع علي سطح العبارة اثناء وقوفها بالمرسي، مما ادي إلي كسر في باب العبارة وسقوط بعض المواطنين بمياه النيل ، وعلي الفور قامت لنشات الإنقاذ النهري بإنتشال المواطنين ، ولم تحدث اية اصابات او وفيات جراء التدافع.

وشدد الانصارى على عدم عودة العبارة للخدمة إلا بعد التأكد تماما من سلامتها، وأنها صالحة للعمل واتخاذ جميع اجراءات السلامة المهنية عليها .