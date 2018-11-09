محافظ الاسكندرية يطلق مهرجان رياضى فى إطار مبادرة القضاء على "فيروس سى"

الإسكندرية جاكلين منير

أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مهرجان رياضي للجري والمشي والدرجات لجميع أبناء الإسكندرية تحت شعار " إجري لصحتك " وذلك اليوم الجمعة، حيث إنطلق المهرجان من موقف سبورتنج وحتي مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" وبمشاركة الشباب السكندري من كافة الفئات العمرية المختلفة.

وأشار محافظ لاسكندرية إلى أن المهرجان يؤكد على أهمية الحفاظ على الصحة، و لدعم المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" التي تساهم في القضاء على فيرس سي، ذلك المرض الفتاك الذي عانينا منه عدة سنوات ماضية.

وأوضح "قنصوة" أن المهرجان تضمن عدة عيادات متنقلة تابعة لمبادرة "١٠٠ مليون صحة" للكشف والمسح الشامل علي المشاركين كما تم توزيع عدد من الهدايا والشهادات للمشاركين في المهرجان تشجيعا لهم.



مهرجان رياضى فى اطار مبادرة القضاء على فيروس سى (1)



مهرجان رياضى فى اطار مبادرة القضاء على فيروس سى (2)



مهرجان رياضى فى اطار مبادرة القضاء على فيروس سى (3)



مهرجان رياضى فى اطار مبادرة القضاء على فيروس سى (4)