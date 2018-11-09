محافظ الاسكندرية: استمرار رفع درجة الطوارىء للتعامل مع الأمطار

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة ، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارى ، على مستوي أحياء المحافظة للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار والنوة .

وقال قنصوة ، فى بيان صحفى مساء اليوم الجمعة ، أنه تم التشديد علي شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، مشيرا إلي أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة بانعقادها بشكل دائم للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار