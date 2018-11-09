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محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل على ترعة الابراهيمية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:59 م
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل على ترعة الابراهيمية خلال التفقد
أسيوط / ضحا صالح
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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أعمال التجميل والتشجير تطوير كورنيش ترعة الابراهيمية بحى شرق أسيوط وذلك استكمالا لاعمال تطوير ورفع كفاءة ميادين المحافظة وشوارعها الرئيسية ضمن خطة التطوير التى يجرى تنفيذها بمدينة أسيوط وسيتم استكمالها لتشمل جميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء ولجنة تطوير الميادين والتى تضم فى عضويتها عمداء كليات الهندسة والفنون الجميلة والتربية النوعية والتعليم الفنى وبعض الفنانيين من ذوى الخبرة والفنانيين الشباب وشباب نقابة المهندسين بأسيوط .
 
رافقه خلال الجولة محمد حلمى رئيس حى شرق أسيوط ومحمد اسماعيل النمر مدير عام ادارة التعليم الفنى بالمحافظة وطلاب وطالبات المدرسة الفنية باسيوط وبعض المشرفين بالمدرسة .
 
بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال دهان كورنيش ترعة الابراهيمية من ميدان الحرب والسلام وحتى كوبرى 25  يناير بحى شرق أسيوط والتى يجرى تنفيذها بمشاركة طالبات وطلاب المدارس الفنية بالمحافظة حيث تم اعمال دهان سور الكورنيش واعمدة الكهرباء والمظلات والارصفة ورفع كافة الاشغالات من على الكورنيش والبدء فى أعمال التشجير وتهذيب الاشجار الكبيرة على الكورنيش لتظهر بالشكل الجمالى .
 
وأصدر المحافظ تعليماته – خلال الجولة – بتحويل مساحة كبيرة من الارض تقع على ترعة الابراهيمية بجوار كورنيش الترعة الى حديقة عامة تفتح ابوابها بالمجان للمواطنين لتكون متنفسا لهم على ان يتم مخاطبة وزير الرى للانتهاء من الاجراءات القانونية الخاصة بها مصدر تعليماته بتكرم عدد 50 طالبة ومشرف مشاركين فى اعمال التطوير والتجميل وذلك خلال اجتماع لقاء المواطنين القادم لتميزهم وتفانيهم فى العمل .
 
وأشار المحافظ الى البدء فى اعمال تطوير ميادين المجذوب والمحطة والحرب والسلام وام الطب 2 أسفل كوبرى الواسطى على ان يتم استكمال باقى اعمال تطوير الميادين بالمراكز المختلفة وتفعيل المشاركة المجتمعية ومساهمات رجال الاعمال ومختلف المؤسسات فى تلك الاعمال معلنا تبنيه مبادرة التدريب من اجل التوظيف وربط التعليم الفنى بالشركات والمصانع بالمناطق الصناعية لتدريب الطلاب على سوق العمل وصقل خبراتهم .
 
 
 

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