محافظة المنوفية تشهد مسابقة جمال الخيول العربية

المنوفية _ محمد فتحى

شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية حفل ختام فاعليات أول مهرجان لمسابقة جمال الخيول العربية وكذا الفروسية الشعبية والذى أقيم لأول مرة بمحافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم وذلك خلال الفترة من 8 - 9 من نوفمبر الجارى، بحضور رئيس حي غرب شبين الكوم واللجنة المنظمة للمهرجان والوفود المشاركة .

وأوضحت اللجنة المنظمة أنه شارك فى المهرجان وفود من 12 محافظة ( المنوفية والبحيرة والاسكندرية والغربية وكفر الشيخ ودمياط بأسيوط والقاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية بالقليوبية ) بمشاركة أكثر من 130 حصان في اليوم الأول لاستعراض جمال الخيول العربية ومشاركة أكثر من 70 حصان في اليوم الثاني في مسابقة أداب الخيول والمتمثلة في سلوكيات الخيول وتربيتها وزكائها وطريقتها في اللعب وغيرها من المهارات التي تمتع بها الخيول العربية الأصيلة.

و أكد محافظ المنوفية علي أن تنظيم هذا المهرجان يعد سابقة من نوعها ولأول مرة علي أرض المنوفية، مشيراً إلي أنة يمثل حدثاً رياضياً متميزاً لكل محبي وهواة إقتناء الخيول في المحافظة وان الإعداد الجيد للمؤتمر علي مدار شهرين ساهم في انجاح المهرجان وخروجه بالشكل المشرف .

وفي نهاية الحفل كرم محافظ المنوفية عدد من الحكام وقدم درع لمصطفي بسيوني لمساعدته في انجاح المهرجان فيما سلم محمد ابو مسلم واللجنة المنظمة درع تكريما للمحافظ علي دعمه للمهرجان الأول للخيول بالمحافظة .