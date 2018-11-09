لليوم الثالث.. ضبط 236 قطعة سلاح نارى فى حملة الأمن العام

كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، عدة حملات أمنية مكبرة لمدة 10 أيام على مستوى مديريات الأمن لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، أسفرت الحملات خلال يومها الثالث عن ضبط 236 قطعة سلاح نارى، 315 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.





ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 236 قطعة سلاح نارى، رشاش، 22 بندقية آلية، 46 بندقية خرطوش، 2 بندقية رصاص، 25 طبنجة،132 فردا محلى الصنع، 2494 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 30 خزينة طلقات نارية متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة تم ضبط 315 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 28,152 كيلو جرام ،كمية من مخدر الحشيش وزنت 14,387 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,586 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 253 جرام ، 5502 قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة "التخليقية تم ضبط 41 قضية ، ضبط خلالها 7,938 كيلو جرام إستروكس – 5 كيلو جرام فودو بحوزة 46 متهم ، فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم ضبط 80 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 5 تشكيلات عصابية ، ضمت 19 متهم إرتكبوا 8 حوادث متنوعة ، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط 24متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 561 دراجة نارية مخالفة ، فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تمت إعادة 6 سيارات ، 3 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 361 حكم جنائى ،21805 حكم حبس جزئى ،4151 حكم حبس مستأنف ،40084 حكم بالغرامة ،10135 حكم مخالفة ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات المكبرة لإستهداف وضبط كل مايشكل خروجاً على القانون.



