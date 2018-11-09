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"كسفريت" بالإسماعيلية تشكو الإهمال.. ورئيس القرية: تنفيذ مشروع الصرف قريبًا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:25 ص
"كسفريت" بالإسماعيلية تشكو الإهمال.. ورئيس القرية: تنفيذ مشروع الصرف قريبًا قرية كسفريت تعانى الإهمال
الإسماعيلية – جمال حراجى
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يعانى أهالى قرية كسفريت التابعة لمدينة فايد جنوب الإسماعيلية من نقص الخدمات ومنها عدم وجود مشروع للصرف الصحى بالقرية حتى الآن، برغم المطالبات التى تقدم بها الأهالى منذ سنوات، بالإضافة إلى عدم وجود طرق مرصوفة داخل القرية، وإحتياج القرية إلى وحدة إسعاف ومكتب بريد.
 

البطيء فى التنفيذ   

ويقول أحمد متولى من أبناء القرية أن هناك جهود من رئيس القرية لا ننكرها ولكن التنفيذ بطىء وخاصة أن معظم المشاكل لها حلول، مساحات الأراضى متوفرة سواء لإقامة وحدة إسعاف أو مكتب بريد وتم دراسة كافة المناطق والإتفاق على مقر الوحدة الصحية القديم وهو غير مستعمل، لكن لم يتم شىء حتى الآن.
 

المعدية متهالكة

فيما يطالب سلامة إبراهيم بإنشاء كوبرى خرسانى، بديلا عن معدية منطقة المدارس الواقعة بالقرية، وخاصة أن هذة المنطقة بها مدارس وأطفال والمعدية متهالكة، وتمثل خطورة على الأطفال والمواطنين بشكل عام.
 

مشروع الصرف الصحى

ومن جهته كشف المحاسب محمد جاد حسين رئيس قرية كسفريت التابعة لمدينة فايد بالإسماعيلية، عن إدراج القرية فى مشروع الصرف الصحى هذا العام وإعتماد 12 مليون جنيه للمشروع لإنهاء مشكلة الصرف الصحى التى يعانى منها أهالى القرية، مشيرا إلى أنة تم تحديد موقع المشروع فى مساحة 3 أفدنة تم تخصيصهم للمنفعة العامة، سوف يقام على هذة المساحة محطة الرفع الصحى ومكتب بريد ومقر الوحدة المحلية الجديد للقرية، وبالفعل تم إرسال الملف والرسومات بالكامل وفى انتظارالموافقة، للتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للبدء فى تنفيذ المشروع.
 

مشكلة الحدود

وأشار رئيس القرية إلى أن مشكلة الحدود مع محافظة السويس ووجود 14 فدانا متبقية بعد فصل الحدود مع السويس منذ عام 2016، وهو الملف الذى تتم دراسته حاليا لضم هذة المساحة للقرية للمنفعة العامة، أوالاستفادة منها بالطريقة التى يقرها القانون ولوائح المحليات.
 

وحدة أسعاف

وأوضح المحاسب محمد جاد أنه تم تخصيص مساحة من قبل الوحدة المحلية لقرية كسفريت بمقر الوحدة الصحية القديمة ليكون مقر لوحدة أسعاف بالتنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة ومديرية الصحة، والملف بمديرية الصحة حاليا وننتظر موافقة الصحة للبدء فى التنفيذ، بالإضافة إلى الانتهاء من رصف طريق كسفريت القنال بتكلفة 500 ألف جنيه من خطة القرية الاستثمارية لهذا العام وشراء مهمات إنارة للقرية بـ 80 ألف جنيه، وشراء لودر مفصلى بـ 750 ألف جنية لرفع القمامة ونظافة القرية.
مبنى قرية كسفريت
مبنى قرية كسفريت

جانب من تطوير القرية
جانب من تطوير القرية

زراعة الأشجار فى القرية
زراعة الأشجار فى القرية

الشارع الرئيسى بالقرية
الشارع الرئيسى بالقرية

مدخل قرية كسفريت
مدخل قرية كسفريت

طرق تحتاج إلى رصف خارج القرية
طرق تحتاج إلى رصف خارج القرية

بقايا تطهير ترعة السويس بغلق الطريق الرئيسى
بقايا تطهير ترعة السويس بغلق الطريق الرئيسى

توسيع الطرق إستعداد لرصفها
توسيع الطرق إستعداد لرصفها

جانب من القرية
جانب من القرية

طريق أبورمانة
طريق أبورمانة

محمد جاد رئيس قرية كسفريت
محمد جاد رئيس قرية كسفريت
 

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