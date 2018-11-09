video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قطع الكهرباء عن 9 مناطق فى القليوبية 4 ساعات اليوم

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:00 ص
قطع الكهرباء عن 9 مناطق فى القليوبية 4 ساعات اليوم انقطاع الكهرباء - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن قطع التيار الكهربائى ببعض قرى مركز ومدينة طوخ وقليوب وقها وبنها، وذلك نظرًا لقيام محطة محولات القليوبية بقها بأعمال الصيانة الشاملة، سيتم فصل التيار الكهربائي، اليوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر، من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا.

 

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مغذى هوائى "نوى، وصنافير، وطنط الجزيرة، وأبو الغيط، وقرى "برشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، والسيفا، والصالحية، وكفر الفقهاء، وجزء من قرية كفر النخلة".

 

وأوضحت آمال بركات، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. قطع الكهرباء عن 8 مناطق فى القليوبية 4 ساعات

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظة القليوبية

كهرباء القليوبية

انقطاع التيار الكهرباء




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة