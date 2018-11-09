قطع الكهرباء عن 9 مناطق فى القليوبية 4 ساعات اليوم

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن قطع التيار الكهربائى ببعض قرى مركز ومدينة طوخ وقليوب وقها وبنها، وذلك نظرًا لقيام محطة محولات القليوبية بقها بأعمال الصيانة الشاملة، سيتم فصل التيار الكهربائي، اليوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر، من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا.

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مغذى هوائى "نوى، وصنافير، وطنط الجزيرة، وأبو الغيط، وقرى "برشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، والسيفا، والصالحية، وكفر الفقهاء، وجزء من قرية كفر النخلة".

وأوضحت آمال بركات، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات.