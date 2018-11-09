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قطع الكهرباء عن مدينة بنها 3 ساعات غدا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:50 م
قطع الكهرباء عن مدينة بنها 3 ساعات غدا انقطاع الكهرباء - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن قطع التيار الكهربائى بمدينة بنها، وذلك نظرًا لقيام محطة محولات القليوبية بأعمال الصيانة الشاملة، حيث سيتم فصل التيار الكهربائي، غدا السبت الموافق 10 نوفمبر، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا.

 

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مغذى هوائى "وسط البلد – كفر السريا- كفر الجزار – المصنع الحربى"، وذلك نظرا لأعمال السيانة التى سيتم إجراءها.

 

وأوضحت آمال بركات، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات.

 

 


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