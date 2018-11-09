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قطاع الأحوال المدنية يصدر مليون بطاقة رقم قومى خلال شهر أكتوبر

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:32 م
قطاع الأحوال المدنية يصدر مليون بطاقة رقم قومى خلال شهر أكتوبر بطاقات رقم القومى
كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى- دينا الحسينى
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شن قطاع الأحوال المدنية خلال شهر أكتوبر الماضى، حملات دورية، أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج، فى مجال إصدار بطاقات تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة.

ونجح قطاع الأحوال المدنية، فى تم إصدار 1116043 بطاقة رقم قومى، وفى مجال إصدار الوثائق المميكنة والمؤمنة تم إصدار 1420824 شهادة ميلاد 335586 شهادة وفاة 74094 قيد عائلى.

فى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج،  تم إصدار ( 2575 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 341 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 838 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 63 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد – 415 قيد وقائع الزواج خارج البلاد –  599 قرارات التصحيح بنموذج 80،79 – 4220 وثائق مترجمة)، وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات، تم ضبط (3471) قضية.

 

 

 


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