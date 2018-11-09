عمال مطارات إسرائيل يعلنون الإضراب الكامل يوم الأحد بسبب تدنى الرواتب

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن عمال مطارات إسرائيل إضرابهم عن العمل يوم الأحد المقبل ، مما ينعكس عليه تعطل حركة الطائرات الهابطة والصاعدة من مطار بن جوروين .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن العمال المشاركين فى الأضراب يبلغ عددهم 1000 عامل فى مجالات الصيانة والأمن والنظافة ، وذلك بعد فشل المشاروات بين هيئة الموانىء والنقل ووزارة المالية من أجل تحسين رواتب العاملين ، وأوضاع العمالة المؤقتة فى الموانىء.

من جانبه قال رئيس هيئة موانىء إسرائيل لـ" يديعوت أحرونوت" أنه لا يرغب فى تعطيل حركة المطارات أو تعطيل المسافرين لكنه فى الوقت ذاته يرغب فى أن يكون هناك موقفا حاسماً بعد تعنت وزارة المالية وتجاهلها مطالب العمال الشرعية .