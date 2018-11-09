عبور 319 سفينة قناة السويس بحمولة 22.9 مليون طن خلال أسبوع

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال أسبوع، من الجمعة وحتى أمس الخميس، عبور 319 سفينة بحمولة 22.9 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس 57 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الأحد قناة السويس 55 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 44 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 37 سفينة بحمولة 2.4 مليون طن، وعبرت الأربعاء 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، فيما عبرت قناة السويس أمس الخميس 60 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال أسبوع إلى 319 سفينة بحمولة 22.9 مليون طن.