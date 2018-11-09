ضبط 5 طن أرز شعير قبل بيعه فى السوق السوداء بالبحيرة

كتب فريق المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الاسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية عن ضبط " ا ع م " 51 سنة، تاجر حبوب بمركز دمنهور، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعاده بيعها بالسوق السوداء، وضُبط بحوزته 5 طن أرز شعير.

وتم ضبط" ل ر ز" 46 سنة تاجر تموينى وصاحب محل بقاله تموينى كائن بمدينة المحموديه لقيامه بالإستيلاء والتصرف في حصص المقررات التموينيه المدعمه وبمراجعة السجلات والفواتير الخاصه بالمحل تبين إستيلائه وتصرفه في حصص المقررات التموينيه المدعمه تقدر بمبلغ 13173 جنيهاً.

كما أسفرت الحملة عن ضبط " ا " ، 45 سنة صاحب مركز تعبئة مواد غذائيه بدون ترخيص كائن بقرية إفلاقه مركز دمنهور لقيامه بتعبئة مواد غذائيه بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وضُبط بحوزته كمية 600 2 طن سكر حر وأرز أبيض.

وتم ضبط "س م ا"، 45 سنة صاحبة مركز تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص بأرض أدمون ، قسم دمنهور لقيامها بإدارة مركز لتعبئة العسل بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه وحيازة وتعبئة عسل أبيض منتهى الصلاحيه ومجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدره وضُبط بحوزتها كمية 770 كيلو عسل أبيض.

وكذلك جرى ضبط "ن ص ع" 43 سنة تاجر حبوب وصاحب مخزن حاصلات زراعيه كائن بمدينة أبو المطامير لقيامه بحيازة لب عباد شمس مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدره وضُبط بحوزته كمية 500 كيلو لب عباد شمس.