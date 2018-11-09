ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى الخصوص وطوخ

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية القبض على ثلاثة أشخاص هاربين من أحكام بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام، بحملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، وأسفرت الحملة عن ضبط "نعمة.س" 27 سنة مقيمة دائرة قسم الخصوص، والمحكوم عليها فى القضية رقم 8276 لسنة 2018م جنايات القسم – مخدرات، كلى رقم 1269 لسنة 2018م، بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، و"عبد الله.ع" 39 سنة عاطل مقيم القلج – دائرة مركز الخانكة، المحكوم عليه فى القضية رقم 17861 لسنة 2016م جنايات قسم الخانكة مخدرات، كلى رقم 5146 لسنة 2016م حصر رقم 703 لسنة 2017م، بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، و"مصطفى.ف" 20 سنة سائق مقيم منشية العمار – دائرة مركز طوخ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 28679 لسنة 2018م جنايات مركز طوخ – سرقة، كلى 1427 لسنة 2018م، بالسجن المؤبد وتم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.