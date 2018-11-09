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ضبط 148 قضية خلال حملات تموينية بالمحافظات

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:46 م
ضبط 148 قضية خلال حملات تموينية بالمحافظات حملات تموينية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى- دينا الحسينى
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية بعدد من المحافظات، لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط " 148 قضية ضبط خلالها 158,281 طن سلع غذائية،  28,985 ألف عبوة من السلع،  46,986 ألف قطعة، 213,871 ألف لتر".

ونجحت الحملة فى ضبط المدير المسئول عن محطة غير مرخصة لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة (مدينة نصر ثانٍ) بالقاهرة،  لحيازته ( 58,500 ألف لتر سولار وبنزين ) تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط المدير المسئول عن محطة غير مرخصة لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لاستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها ( 72,000 ألف لتر سولار ) وبيعها لحسابه الشخصى ، وتجميعه كميات قدرها ( 64,450 ألف لتر سولار وبنزين )، تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط تاجر سلع غذائية وقائد سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، لحيازتهما ( 1,200 طن من الأسماك معبأة بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى )، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

 

 


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