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ضبط 1332 مخالفة مرورية بالطرق العامة بالقليوبية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:27 م
ضبط 1332 مخالفة مرورية بالطرق العامة بالقليوبية حمله امنيه -ارشيفية
كتب -نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1332مخالفة مرورية.
 
كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء  نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1332مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و271 مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 18700جنيه وسحب 36 دراجة نارية وحجز 31 دراجة. 
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب35 رخصة وتحصيل 4250 جنيه غرامة.‎
 
 

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