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ضبط مسجل شقى خطر بحوزته بندقية آليه بالمحلة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:09 ص
ضبط مسجل شقى خطر بحوزته بندقية آليه بالمحلة حبس ـ صورة أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن الرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، باشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط عاطل مسجل شقي خطر وبحوزته بندقية آلية بقصد البلطجة.

 تلقى  اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم مسعد  ال ا  ال  30 سنة وشهرته مسعد سمارة مسجل شقى خطر فرض سيطرة، وبحوزته بندقية آلية بقصد البلطجة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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