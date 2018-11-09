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ضبط سائق هارب من 16 حكم تبديد بالعبور

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:00 ص
ضبط سائق هارب من 16 حكم تبديد بالعبور حبس
كتب -نيفين طه
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على سائق هارب من تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية فى كمين مرورى بمدخل حى الشباب بمدينة العبور .

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بتمكن خدمة نقطة تفتيش مرورية برئاسة الرائد صالح أبو غزالة رئيس وحدة مرور العبور من ضبط المحكوم عليه "السيد . ع" 33 عاما ومقيم طوخ قليوبية مطلوب التنفيذ عليه فى 16 حكم تبديد وإيصالات أمانة. 

 

البداية عندما استوقف رئيس وحدة مرور العبور السيارة رقم 70668 رحلات قليوبية وبطلب الرخص من قائدها تبين عدم وجود رخصة قيادة أو تسيير وباصطحاب السيارة لوحدة المرور تبين عدم تسجيل اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة على شاشة الحاسب وغير منصرفة من المرور.

 

وبالكشف عن الحالة الجنائية للسائق تبين الحكم عليه وهارب من تنفيذ 16 قضية تبديد وإيصالات أمانة وتم حجز المتهم و السيارة وتحرير مذكرة بالواقعة وتسليمهم لقسم شرطة العبور لاستكمال الإجراءات.

 

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