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صور.. محافظ الأقصر يستقبل وفد الجمعية الفرنسية لحقوق الإنسان

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:25 م
صور.. محافظ الأقصر يستقبل وفد الجمعية الفرنسية لحقوق الإنسان محافظ الأقصر يستقبل وفد الجمعية الفرنسية لحقوق الإنسان
الأقصر – أحمد مرعى
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التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بوفد سياحي فرنسي تابع للجمعية الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان والذي يزور مصر كأول مجموعة فرنسية تزور مسار العائلة المقدسة حيث بحث معهم المحافظ برامج زيارتهم ودعاهم للاستمتاع بزيارة آثار الأقصر والعودة لزيارة مصر مرة أخرى.
 
وأشاد الوفد الفرنسي خلال لقاء المحافظ، بما لمسوه من امن وامان وترحاب من المصريين مؤكدين أنهم شعروا بالراحة والأمان خلال رحلتهم التي قاموا خلالها بزيارة العديد من المواقع الأثرية السياحية والمزارات الدينية.
 
وتكون الفوج السياحى من 18 فرنسيا من مختلف الطوائف المسيحية، بمصاحبة الأنبا أثناسيوس مطران الكنيسة الفرنسية القبطية الأرثوذكسية بفرنسا، بمشاركة نوادي روتاري مصر، وائتلاف تنمية إحياء التراث، وبيت العائلة المصرية، وبحضور أعضاء من مجلس النواب، ولفيف من الشخصيات الدينية والعامة، والمهتمين بمسار العائلة المقدسة إلى مصر.
 
 
محافظ الأقصر يستقبل وفد الجمعية الفرنسية لحقوق الإنسان أول مجموعة تزور مسار العائلة المقدسة (1)
 
محافظ الأقصر يستقبل وفد الجمعية الفرنسية لحقوق الإنسان أول مجموعة تزور مسار العائلة المقدسة (2)
 
محافظ الأقصر يستقبل وفد الجمعية الفرنسية لحقوق الإنسان أول مجموعة تزور مسار العائلة المقدسة (3)

 


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