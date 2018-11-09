صور.. محافظ الأقصر يزور دير مارجرجس بالرزيقات للتهئنة بمولد القديس

زار المستشار مصطفي ألهم ، محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات بمدينة أرمنت ، بمناسبة بدء الإحتفال بمولد مارجرجس الذي يحل في شهر نوفمبر كل عام، وكان في استقبال المحافظ أعضاء اللجنة الباباوية المشرفة على الإحتفال .
بدأت فعاليات التخييم ونصب البايكات للمشاركين فى الإحتفال من مختلف محافظات مصر ، فى الفترة من 10 نوفمبر وحتى 16 من الشهر الجاري، وهى المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة "اللد" بفلسطين.
محافظ الأقصر يزور دير مارجرجس بالرزيقات ويقدم التهاني للآباء خلال الإحتفال بالمولد السنوي
محافظ الأقصر يزور دير مارجرجس بالرزيقات ويقدم التهاني للآباء خلال الإحتفال بالمولد السنوي
محافظ الأقصر يزور دير مارجرجس بالرزيقات ويقدم التهاني للآباء خلال الإحتفال بالمولد السنوي
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