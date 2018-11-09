صور.. محافظ الأقصر يزور دير مارجرجس بالرزيقات للتهئنة بمولد القديس

الأقصر – أحمد مرعى

زار المستشار مصطفي ألهم ، محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات بمدينة أرمنت ، بمناسبة بدء الإحتفال بمولد مارجرجس الذي يحل في شهر نوفمبر كل عام، وكان في استقبال المحافظ أعضاء اللجنة الباباوية المشرفة على الإحتفال .

بدأت فعاليات التخييم ونصب البايكات للمشاركين فى الإحتفال من مختلف محافظات مصر ، فى الفترة من 10 نوفمبر وحتى 16 من الشهر الجاري، وهى المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة "اللد" بفلسطين.