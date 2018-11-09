صور.. رحلة داخل قصر الأمير محمد على بالمنيل روعة الفنون الإسلامية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

إذا كنت من عشاق الآثار والتراث، فيمكنك زيارة متحف قصر محمد على توفيق بالمنيل، والذى يعد تحفه معمارية من طراز فريد حيث أنه متكامل لمختلف الفنون الإسلامية، حيث تتنوع الطرز المعمارية التى بنيت بها سرايات وقاعات القصر بحسب صور بثتها وكالة "رويترز" .

ويعد قصر الأمير محمد على بالمنيل أو قصر المنيل أو متحف قصر محمد على بالمنيل، هو أحد قصور العهد الملكى فى مصر ذات الطابع المعمارى الخاص، وقد بدأ بناء القصر عام 1901، ويقع بجزيرة منيل الروضة بالقاهرة على مساحة 61711 متر² منها 5000 متر تمثل مساحة المباني.

ويعد القصر تحفة معمارية فريدة كونه يضم طرز فنون إسلامية متنوعة ما بين فاطمى ومملوكى وعثمانى وأندلسى وفارسى وشامي، ويشتمل على 3 سرايات هي: سراى الإقامة، وسراى الاستقبال، وسراى العرش، بالإضافة إلى المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، وبرج الساعة، ويحيط به سور على طراز أسوار حصون القرون الوسطى، فيما تحيط بسراياه من الداخل حدائق تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات، ويستخدم القصر حاليًا كمتحف.

كان القصر ملكًا للأمير محمد على الابن الثانى للخديوى توفيق، وشقيق الخديوى عباس حلمى الثاني، والذى شغل منصب ولى العهد 3 مرات، كما كان أحد الأوصياء الثلاثة على العرش فى الفترة ما بين وفاة الملك فؤاد الأول وتولى ابن عمه الملك فاروق سلطاته الدستورية عند إكماله السن القانونية.

واختار أرض القصر الأمير محمد على بنفسه، وأنشأ فى البداية سراى الإقامة ثم أكمل بعدها باقى السرايا، وقام الأمير بوضع التصميمات الهندسية والزخرفية، والإشراف على البناء، فيما قام بالتنفيذ المعلم محمد عفيفي، وأوصى الأمير أن يتحول القصر بعد وفاته إلى متحف.



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل



جانب من قصر الأمير محمد على بالمنيل