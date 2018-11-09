صور.. رئيس قضايا الدولة يزور وزير المالية

كتب : أحمد إسماعيل

زار المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة الدكتورمحمد معيط وزير المالية في ظل الزيارات التي يقوم بها رئيس الهيئة مع الوزارات والهيئات الحكومية، حيث اجتمع مع قيادات الوزارة لتوضيح القضايا التي حققت الهيئة فيها إنجازات غير مسبوقة لصالح الخزانة العامة وتناول اللقاء العديد من النقاط الهامة المتعلقة بعمل الهيئة وما حققته الهيئة مؤخراً من انتصارات عديدة على مستوى الصعيدين الداخلي والخارجي وما جنبته الهيئة عن الخزانة العامة من مبالغ مالية بلغت مليارات الجنيهات.

وقد أسفر الاجتماع عن الإتفاق على العديد من النقاط الهامة التي تتعلق بعمل الهيئة مع الوزارة واتفق الطرفان على إعادة الإجتماعات مرة أخرى تحقيقا الصالح العام ، وصرح بذلك المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام.