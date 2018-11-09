صور.. انتشار معدات شفط المياه بالقاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة

كتب سيد الخلفاوى

انتشرت منذ صباح اليوم سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية والنقاط الساخنة بمحافظتا القاهرة والجيزة، التابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، استعدادا لمواجهة الأمطار وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمواجهة الأمطار المحتملة.

تحرك معدات الشركتين جاء وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد من احتمالية سقوط من خفيفة لمتوسطة على العاصمة والجيزة، كما تم تحريك طلمبات محمولة لسحب المياه من أماكن تجمع المياه وفقا للنقاط التي رصدها من قبل وبدأت غرف الطوارئ بالتنسيق والتأكيد على جاهزية المعدات مع قيادات إدارة الأزمات.