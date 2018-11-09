صور.. الحرائق تتجدد وتلتهم الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

يكافح رجال الإطفاء، حرائق الغابات المتؤججه فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واندلع الحريق غطى مساحة كبيرة والتهم مئات الأشجار وآتى كذلك على العشب والأشجار الصغيرة وأشجار البلوط.

وأظهرت صورا بثتها وكالة "رويترز"، جهود رجال الإطفال ومحاولاتهم السيطرة على الحريق الذى يؤججه الرياح السريعة، وانتشر دخان أسود كثيف .



أحد رجال الاطفاء



أحد رجال الإنقاذ يطفئ النيران



أحد رجال الإنقاذ يهرب من النيران الشديدة



أحد رجال الانقاذ



استخدام طائرة فى محاولات الاطفاء



الجرفات تهرب من النيران



النيران الضخمة فى كاليفورنيا



النيران تدمر منزل



تصاعد الأدخنة السوداء



تصاعد النيران فى كاليفورنيا