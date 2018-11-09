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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:49 ص
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صور.. الحرائق تتجدد وتلتهم الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:00 ص
صور.. الحرائق تتجدد وتلتهم الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية الحرائق تتجدد وتلتهم الغابات فى ولاية كاليفورنيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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يكافح رجال الإطفاء، حرائق الغابات المتؤججه فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واندلع الحريق غطى مساحة كبيرة والتهم مئات الأشجار وآتى كذلك على العشب والأشجار الصغيرة وأشجار البلوط.

وأظهرت صورا بثتها وكالة "رويترز"، جهود رجال الإطفال ومحاولاتهم السيطرة على الحريق الذى يؤججه الرياح السريعة، وانتشر دخان أسود كثيف .

أحد رجال الاطفاء
أحد رجال الاطفاء

 

أحد رجال الإنقاذ يطفئ النيران
أحد رجال الإنقاذ يطفئ النيران

 

أحد رجال الإنقاذ يهرب من النيران الشديدة
أحد رجال الإنقاذ يهرب من النيران الشديدة

 

أحد رجال الانقاذ
أحد رجال الانقاذ

 

استخدام طائرة فى محاولات الاطفاء
استخدام طائرة فى محاولات الاطفاء

 

الجرفات تهرب من النيران
الجرفات تهرب من النيران

 

النيران الضخمة فى كاليفورنيا
النيران الضخمة فى كاليفورنيا

 

النيران تدمر منزل
النيران تدمر منزل

 

تصاعد الأدخنة السوداء
تصاعد الأدخنة السوداء

 

تصاعد النيران فى كاليفورنيا
تصاعد النيران فى كاليفورنيا

 

رجال الإطفاء تسعى لنقل محتويات منزل قبل ان تصله النيران
رجال الإطفاء تسعى لنقل محتويات منزل قبل ان تصله النيران

 

 


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