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صور.. "الإسكندرية" تشن حملات مكثفة لهدم العقارات الآيلة للسقوط

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:00 ص
صور.. "الإسكندرية" تشن حملات مكثفة لهدم العقارات الآيلة للسقوط هدم العقارات الآيلة للسقوط
الإسكندرية - جاكلين منير
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تشهد محافظة الإسكندرية مؤخرًا حملات مكثفة بمختلف الأحياء خاصة الأحياء القديمة، لهدم العقارات الآيلة للسقوط، تحسبًا من موسم الشتاء المقبل، وقبل أن تتسبب زخات المطر الثقيل فى كارثة قد يضيع ضحيتها أبرياء من ساكنى تلك العقارات، أو حتى من المارة وأهالى المنطقة.

هدم عقارات (1)

أكثر من 4 آلاف عقار قديم فى 3 أحياء غرب ووسط والجمرك

وتشتهر محافظة الإسكندرية بوجود بعض الأحياء القديمة مثل حى وسط وحى غرب وحى الجمرك، وهى أحياء تعانى من وجود عقارات قديمة قد تجاوز بعضها عمر المائة عام، وأصبحت تمثل خطورة على الأهالى، حيث يوجد بها أكثر من 4 آلاف عقار قديم آيل للسقوط.

هدم عقارات (2)

وتقوم تلك الأحياء حاليا بتنفيذ حملات مكثفة لهدم تلك العقارات حتى سطح الأرض، خاصة العقارات الآيلة للسقوط والخالية من السكان، لدرء الخطورة، وحماية المارة وسكان المنطقة من خطورة انهيارها فى أى وقت خاصة فى موسم الشتاء، نظرًا لتسبب موجات الطقس السيئ والأمطار الغزيرة فى حالات سقوط عدد من العقارات الآيلة للسقوط فى السنوات السابقة.

 

 وتأتى تلك الحملات بالإزالة مع التحفظ على الأرض لحين سداد قيمة أعمال الهدم التى تتحملها المحافظة، وهى سياسية جديدة انتهجتها المحافظة فى عهد المحافظ السابق الدكتور محمد سلطان، بعد تفاقم ظاهرة انهيار العقارات القديمة وسقوط ضحايا أبرياء جراء ذلك.

هدم عقارات (3)

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حالات انهيار جزئى خلال شهر أكتوبر بحى وسط.. وتنفيذ 6 قرارات هدم

ولقد بدأ حى وسط الإسكندرية فى شن حملات متتالية لهدم العقارات الآيلة للسقوط، وكان لمنطقة كوم الدكة النصيب الأكبر فى تلك الحملات، حيث قام الحى تحت إشراف بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، بأعمال هدم لعدد 6 عقارات تم تسليمها لمقاول المنشآت الآيلة للسقوط لما تمثله من خطورة داهمة على الأرواح، وهى العقارات رقم 1 شارع الالاتى، بجوار رقم ٣٧ شارع الالاتى،118  الشيخ سيد درويش، أمام 118 الشيخ سيد درويش، 122 الشيخ سيد درويش، 120 الشيخ سيد درويش.

هدم عقارات (4)

فى الوقت الذى شهد فيه الحى 4 حوادث لانهيارات جزئية فى عقارات قديمة خلال شهر أكتوبر 2018، بعضها خالٍ من السكان والبعض تعرض إلى إصابات، وتمركزت معظم تلك الحوادث بمنطقة محرم بك.

 

إزالة وهدم 6 عقارات فى حى غرب والجمرك

و فى حى غرب الإسكندرية قام الحى بإزالة الخطورة من عدد من العقارات الايلة للسقوط، حيث قمت الاجهزة التنفيذية بالحى بإزالة الخطورة الداهمة بالعقار 10 حارة عبد النبى بمنطقة كفر عشرى.

هدم عقارات (5)

كما تم إخلاء وتسكين سكان العقار 4 تنظيم حارة 80 كفر عشرى والصادر له قرار هدم رقم 119 لسنة 2018 نظرا للميل الشديد للعقار، حيث تم اخلاء العقار من الدور الارضى حتى الدور السادس علوى وتسكينهم بمساكن توشكى وتسليم العقار لمقاول الإزالة بالحى لتنفيذ الهدم.

 

أما فى حى الجمرك فتعتبر منطقة اللبان من أقدم مناطق الحى، وقد قام الحى تحت إشراف المهندس حنفى محمد رئيس حى الجمرك وبالتنسيق مع إدارة المشروعات بإزالة أجزاء تشكل خطورة داهمة من العقار 5 بحارة المختار بدائرة قسم اللبان، حيث صادر له قرار إزالة.

هدم عقارات (6)

آخر إحصائيات الإسكندرية تؤكد وجود 5617 عقارًا آيلاً للسقوط

 يذكر أنه وفقا للإحصائية الأخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية فى 15 سبتمبر 2017، لبيان العقارات التى تمثل خطورة على أرواح السكان، تبين أن الإسكندرية بها 5617 عقارًا آيلاً للسقوط، جاء حى غرب فى مقدمة الأحياء التى تحتوى على عقارات آيلة للسقوط بواقع 2106 عقارات، يليه حى الجمرك بواقع 1141 عقارًا، ثم حى وسط بواقع 916 عقارًا آيلاً للسقوط.

هدم عقارات (7)

ووفق الإحصائية تنوعت أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة ما بين صعوبة فى التنفيذ حرصًا على أساسات العقار فى حالة تخفيف الأحمال، يوجد عقارات مأهولة بالسكان ويرفضون الإخلاء، بالإضافة إلى وجود بعض العقارات لديها نزاع قضائى.

 
هدم عقارات (8)
 

 

هدم عقارات (9)
 

 

هدم عقارات (10)
 

 

هدم عقارات (11)
 

 

هدم عقارات (12)

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