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صحة القليوبية تعقد ندوات لزيادة الوعى بالمبادرة الرئاسية 100مليون صحة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:38 م
صحة القليوبية تعقد ندوات لزيادة الوعى بالمبادرة الرئاسية 100مليون صحة ندوة بالقليوبية للتوعية بحملة 100 مليون صحة
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدي الطباخ  ،  وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه يتم حاليا تكثيف الدعاية والإعلام ،  للتوعية بأهمية الفحص الطبي عن فيروس سي والأمراض غير السارية والتي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبادرة 100 مليون صحة، وإعلان مصر خالية من فيروس سي 2020.
 
 
أوضح "الطباخ"، أنه تم إقامة العديد من الندوات والاجتماعات مع أئمة الأوقاف ، بحضور مديري إدارات الأوقاف على مستوى المحافظة وذلك لتكثيف الدعاية للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي وفحص الأمراض غير السارية والعمل على زيادة الوازع الدينى  ، لدى المواطنين للحفاظ على صحتهم باعتبارها أمانة من الله ، مشيرا الى  أن الحملة تستهدف دور العبادة والكنائس والاسواق لتحقيق المستهدف مها وهو 2.9 مليون مواطن بالمحافظة، قبل انتهاء المدة المحددة نهاية الشهر الجاري.
 
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