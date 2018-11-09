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شيخ قبائل سيوة: ارتفاع عدد مصانع الواحة إلى 13 مصنعا لإنتاج التمور

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:03 م
شيخ قبائل سيوة: ارتفاع عدد مصانع الواحة إلى 13 مصنعا لإنتاج التمور مهرجان التمور
كتب إسلام سعيد
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قال الشيخ عمر راجح شيخ قبائل واحة سيوة، إن مهرجان سيوة للتمور خلال الدورات الأربع تسبب فى ارتفاع عدد مصانع الواحة لتصل إلى 13 مصنعا لإنتاج التمور فى واحة سيوة.
 
وقدم راجح خلال مؤتمر صحفى على هامش مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة، الشكر إلى جائزة خليفة لنخيل التمر على رعايتها ودعمها لمزارعى سيوة، مشيرا إلى أن صادرات التمور سجلت 32 مليون دولار بكميات 34 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالى.
 
وأكد شيخ قبائل سيوة، أن هناك دعم حكومى كبير لواحة سيوة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته مهرجان سيوة للتمور.
 
 
 

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مصانع سيوة




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