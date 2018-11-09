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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:27 م
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شاهد كيف انشق طريق فى إسرائيل إلى نصفين

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:00 م
شاهد كيف انشق طريق فى إسرائيل إلى نصفين
كتب- هاشم الفخرانى
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اليوم السابع بلس

انشق طريق إسفلتى يصل بين البلدة القديمة ومدينة القدس إلى نصفين أثناء مرور بعض الأشخاص عليه، بحسب مقطع فيديو نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية.

ورأى البعض أن السبب فى انشقاق الطريق بسبب العواصف الرعدية التى تضرب إسرائيل وهطول الأمطار بغزارة ممدى إلى حدوث سيول فى بعض المناطق، ورأى البعض الآخر نتيجة عيب فى إنشاء الطريق أدى إلى ذلك.

 

وأعلنت السلطات الإسرائيلية فى القدس المحتلة منع مرور الأشخاص أو السيارات بالطريق لحين إصلاحه مرة أخرى.


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القدس

طريق

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