شاهد كيف انشق طريق فى إسرائيل إلى نصفين

كتب- هاشم الفخرانى

انشق طريق إسفلتى يصل بين البلدة القديمة ومدينة القدس إلى نصفين أثناء مرور بعض الأشخاص عليه، بحسب مقطع فيديو نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية.

תיעוד קריסת כביש 90 באזור נחל קדרון עקב הצפה וזרימה חזקה @OrHeller



(צילום: משטרה מחוז ש"י) pic.twitter.com/9fw0NO6Uh8 — חדשות עשר (@news10) November 9, 2018

ورأى البعض أن السبب فى انشقاق الطريق بسبب العواصف الرعدية التى تضرب إسرائيل وهطول الأمطار بغزارة ممدى إلى حدوث سيول فى بعض المناطق، ورأى البعض الآخر نتيجة عيب فى إنشاء الطريق أدى إلى ذلك.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية فى القدس المحتلة منع مرور الأشخاص أو السيارات بالطريق لحين إصلاحه مرة أخرى.