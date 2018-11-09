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شاهد.. كل ما تريد معرفته عن "ولاية الصعيد" بعد معاقبة المتهمين

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:35 م
شاهد.. كل ما تريد معرفته عن "ولاية الصعيد" بعد معاقبة المتهمين قضية ولاية داعش الصعيد
كتب إيهاب المهندس
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بعد مرور 17 شهرًا على نظر  محاكمة 67 متهما بقضية "ولاية داعش الصعيد"، والتى تنظرها الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، فى اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فصلت المحكمة فى القضية بأحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة.
 
ـ الموعد: مطلع عام 2016
 
ـ الحدث: تواصل مؤسس التنظيم مصطفى عبدالعال مع الإرهابي أبو بكر البغدادي لترويج أفكاره
 
النتيجة : تأسيس ولاية داعش الصعيد موازية لولاية سيناء
 
قضية ولاية الصعيد (2)
 
 

ماذا حدث بعد ذلك؟

 
ـ الأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها وتتمكن من تحديد المتهمين في الأحداث
 
ـ  النيابة تأمر بضبط جميع المتهمين والبالغ عددهم 67 متهما
 
ـ الأجهزة الأمنية تلقي القبض على 47 متهما
 
 ـ 1 أغسطس 2017 الجنايات تنظر أولى محاكمة المتهمين
 
 ـ مجرى التحريات يؤكد مهاجمة المتهمين على سيارة نقل أموال وسرقة كروت شحن بـ 247 ألف جنيه
 
 ـ النيابة العامة تطالب في مرافعتها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتصفهم بـ"ناب الشيطان"
 
ـ   1 سبتمبر حجزت القضية لـ 8 نوفمبر الجاري للحكم
 
قضية ولاية الصعيد (3)
 

الحكم:

 
ـ المؤبد لـ 18 متهما
 
ـ المشدد 15 سنة لـ 41 متهما
 
ـ السجن 5 سنوات لـ 6
 
ـ براءة متهمين اثنين
 
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 


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داعش الصعيد

الحكم على المتهمين بداعش الصعيد

جنايات الجيزة

المستشار معتز خفاجى




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